«Довольна собой». Рубцова — о прокатах на финале юниорского Гран-при России

Российская фигуристка Любовь Рубцова прокомментировала свой прокат с произвольной программой на финале юниорского Гран-при России.

«По ощущениям, все прокаты удались, всё получалось хорошо, я довольна собой. Физически состояние было среднее, а на стартах был адреналин и в итоге всё получилось хорошо. Планы на оставшийся сезон? Думаю, уже буду отдыхать, восстанавливаться. Как мне сезон с новым тренером, нравится ли работать? Мне нравится», — передаёт слова Рубцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, завтра, 4 марта, в Санкт-Петербурге стартует финал Гран-при России по фигурному катанию.