Гордеева — о том, зачем была «бабочка» на сальхове: у меня такой же вопрос

Фигуристка Мария Гордеева, завоевавшая бронзовую медаль в финале юниорского Гран-при России, прокомментировала своё выступление.

В сумме за короткую и произвольную программы Гордеева набрала 204,08 балла.

«Зачем была «бабочка» на сальхове? У меня такой же вопрос. Это было необязательно, такое нельзя делать.

Как публика? Очень хорошо поддерживала. Лутц-ойлер-сальхов я вытащила только благодаря публике, потому что какая-то девочка крикнула: «Тащи»!

На каждый старт еду совершенствовать себя, улучшать предыдущие результаты, не думаю о медалях. На этих соревнованиях короткую улучшила, а с произвольной что-то не задалось», — передаёт слова Гордеевой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.