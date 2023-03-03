Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала судейство в финале Гран-при России среди юниорок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала судейство в финале Гран-при России среди юниоров в женском одиночном катании.

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Девочка (Садкова) упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо. Всё враньё, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

Вероника Жилина – 222,45

Дарья Садкова – 206,09

Мария Гордеева – 204,08

Софья Титова – 200,99

Виктория Морозова – 199,55

Алиса Юрова – 199,45