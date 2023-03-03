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Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, произвольная программа
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«Площадка сыграла роль». Лев Лазарев остался недоволен своим прокатом ПП в финале Гран-при

«Площадка сыграла роль». Лев Лазарев остался недоволен своим прокатом ПП в финале Гран-при
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Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал прокат произвольной программы в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Площадка сыграла роль, но не только в ней дело. Она у всех маленькая, не только я на такой выступаю. Было непривычно? Да. С утра на тренировке всё обсудили, куда ехать, где поглубже заехать, чтобы не прыгать в бортик. Но аксель всё равно не получился. Сегодня выступил не супер, срывать вращения – так нельзя. Усталости нет от сезона, с каждым стартом опыт, всё спокойнее выступать», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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