Финал ГП России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге танцевальные пары вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Соревнования начнутся в 13:30 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

Произвольный танец участники представят 5-го марта в 13:00 мск.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. Серию составили шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).