Финал ГП России по фигурному катанию, спортивные пары: участники, порядок выступлений

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге женщины спортивные парв борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников и порядком их выступления.

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева/Роман Плешков.