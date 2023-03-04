Финал ГП России по фигурному катанию, спортивные пары: участники, порядок выступлений
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Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге женщины спортивные парв борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников и порядком их выступления.
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Вторая разминка
5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8. Дарья Бояринцева/Роман Плешков.
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