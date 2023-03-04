«Можно сказать, лёд был «заминирован». Миронова и Устенко — о прокате на финале ГП России

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, занимающиеся танцами на льду, прокомментировали свой прокат с ритм-танцем на финале Гран-при России.
Миронова: «Юбилейный» как родной нам. В Питере, дома, выступать сложнее, это немножко давит. По моим ощущениям не лучший прокат, но будем стараться. Как подготовились к уменьшенной арене? Мы на тренировках выставляем конусы, если заранее знаем, что арена канадского размера. Стараемся готовиться как можем.
Устенко: Уже имелся опыт прокатов в Москве на укороченной арене на четвёртом этапе Гран-при, адаптировались довольно быстро.
Миронова: Каково выступать в самом начале? Когда как, нужно уметь выступать под любым номером, это профессионализм своего рода.
Устенко: Тяжело выступать в первой разминке из-за того, что тренировка очень рано. Сегодня она была в восемь, пришлось вставать в районе четырёх.
Миронова: Что нашли на льду? У предыдущей пары, кажется, платье осыпалось и валялись нитки повсюду, можно сказать, лёд был «заминирован» (улыбается).
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