Финал Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: участники, порядок выступлений

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге мужчины вступят в борьбу за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 18:05 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников и порядком их выступления.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Александр Самарин

3. Макар Игнатов

4. Пётр Гуменник

5. Иван Попов

6. Артур Даниелян

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артём Ковалёв

10. Андрей Мозалёв

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой этапов Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).