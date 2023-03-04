Аделия Петросян захватила лидерство в финале Гран-при России, Туктамышева идёт второй

В Санкт-Петербурге 12 сильнейших фигуристок страны представили короткие программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023. Лучший результат продемонстрировала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, получившая от судей 85,62 балла. Это лучший результат фигуристки в текущем сезоне.

В своём прокате Петросян чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и тройной флип в каскаде с тройным тулупом. Ближайшие соперницы Аделии Елизавета Туктамышева и Камила Валиева допустили ошибки: Елизавета сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем, а Валиева упала с тройного акселя.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 85,62 балла.

2. Елизавета Туктамышева – 81,90.

3. Камила Валиева – 78,97.