Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян захватила лидерство в финале Гран-при России, Туктамышева идёт второй

Аделия Петросян захватила лидерство в финале Гран-при России, Туктамышева идёт второй
Комментарии

В Санкт-Петербурге 12 сильнейших фигуристок страны представили короткие программы в рамках финала серии Гран-при России – 2022/2023. Лучший результат продемонстрировала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, получившая от судей 85,62 балла. Это лучший результат фигуристки в текущем сезоне.

В своём прокате Петросян чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и тройной флип в каскаде с тройным тулупом. Ближайшие соперницы Аделии Елизавета Туктамышева и Камила Валиева допустили ошибки: Елизавета сдвоила тулуп в каскаде с тройным лутцем, а Валиева упала с тройного акселя.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 85,62 балла.
2. Елизавета Туктамышева – 81,90.
3. Камила Валиева – 78,97.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
04 марта 2023, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.62
2
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
81.09
3
Камила Валиева
Москва
78.97
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023