Короткая программа Камилы Валиевой с падением на тройном акселе. Видео

Фигуристка Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, в короткой программе в финале Гран-при России допустила ошибку при приземлении с тройного акселя и упала. С остальным заявленным контентом (тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом) Камила справилась. В итоге Валиева получила от судей 78,97 балла и занимает третье место перед произвольной программой.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 85,62.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 81,90.

3. Камила Валиева (Москва) – 78,97.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 77,94.

5. Софья Акатьева (Москва) – 76,40.

6. Алина Горбачёва (Москва) – 73,69.