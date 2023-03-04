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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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Короткая программа Камилы Валиевой с падением на тройном акселе. Видео

Короткая программа Камилы Валиевой с падением на тройном акселе. Видео
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Фигуристка Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, в короткой программе в финале Гран-при России допустила ошибку при приземлении с тройного акселя и упала. С остальным заявленным контентом (тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом) Камила справилась. В итоге Валиева получила от судей 78,97 балла и занимает третье место перед произвольной программой.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России
Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 85,62.
2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 81,90.
3. Камила Валиева (Москва) – 78,97.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 77,94.
5. Софья Акатьева (Москва) – 76,40.
6. Алина Горбачёва (Москва) – 73,69.

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