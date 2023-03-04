Матвей Ветлугин: левым боком катал сегодня голый

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Ветлугин упал с тройного акселя и получил за свой прокат от судей 77,36 балла, а болельщики подарили ему игрушку грибок.

«Открывать соревнования тяжело, давно первый не катал, другая шестиминутная разминка, другая подготовка. Не знаю, как оценивать, оценивают судьи, они оценили на 77 баллов.

С грибочком ошиблись, не знаю почему. Можно подумать, что я их постоянно употребляю, но это не так.

Что случилось с акселем? Не знаю. На самом деле всё отклеилось с левой стороны, одна кнопка отлетела перед заходом на аксель, решил думать о ней, а не об акселе. Левым боком катал сегодня голый. Как адаптировался к маленькой площадке? Сложно было привыкнуть, куда деваться.

Буду ли пробовать четверной лутц? Буду, куда деваться. Сегодня уже всё потерял», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.