«Накопилось напряжение». Александр Самарин — об ошибках в короткой программе
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Фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Самарин прекрасно исполнил коронный тройной лутц, но дальше с прыжками у него не заладилось. В итоге судьи оценили прокат в 85,24 балла. Это второй результат из трёх участников.
«Хорошего ничего не могу сказать. Усталость какая-то, заключительный старт в сезоне, сложный. Несмотря на то что неолимпийский, нет международных соревнований, сезон сложный. Накопилось напряжение. Начал хорошо, дальше немножко концентрацию потерял. Обычно таких ошибок в сезоне не было», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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