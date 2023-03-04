«Накопилось напряжение». Александр Самарин — об ошибках в короткой программе

Фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Самарин прекрасно исполнил коронный тройной лутц, но дальше с прыжками у него не заладилось. В итоге судьи оценили прокат в 85,24 балла. Это второй результат из трёх участников.

«Хорошего ничего не могу сказать. Усталость какая-то, заключительный старт в сезоне, сложный. Несмотря на то что неолимпийский, нет международных соревнований, сезон сложный. Накопилось напряжение. Начал хорошо, дальше немножко концентрацию потерял. Обычно таких ошибок в сезоне не было», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.