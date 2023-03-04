Пётр Гуменник: прокатался по второй оценке на столько, на сколько смог

Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Гуменник уверенно справился с прокатом, получил от судей 99,69 балла и лидирует после первой разминки.
«Доволен выступлением. Чуть похуже по прыжковой части, наверное, недокрут где-то был. Но зато прокатался по второй оценке на столько, на сколько смог.
Болел? Да, плохо было. В этом сезоне много болею, с иммунитетом проблемы. Серьёзно болел, через четыре дня вылечился, потом ещё немного заболел. Сейчас здоров.
Выступление в филармонии? Это не мешает, времени трачу немного на такие развлечения. Помогает повышать настроение, а это может отражаться на тренировках.
Чемпионат мира посмотрю. Удивил Илья Малинин с четверным акселем. А без сильнейших Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю немного менее захватывающе. И без русских спортсменов, конечно. С нами было бы интереснее.
Сыграл ли бы на шоу по фигурному катанию? Я уже это делал на шоу Алексея Мишина, с Соней Самодуровой у нас был совместный номер. Она пела, я играл итальянскую польку, а потом катались. Повторил бы и с кем? Да, с тем, кто согласится (улыбается)», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 4 марта 2023
-
19:26
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:51
-
17:34
-
17:26
-
17:18
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:37
-
15:19
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:21
-
14:10
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
12:26
-
11:47