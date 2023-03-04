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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Андрей Мозалёв: старался, а там уже не всё получилось

Андрей Мозалёв: старался, а там уже не всё получилось
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Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Мозалёв справился с двумя четверными, но ошибся на тройном акселе. Андрей получил от судей 88,75 балла – это 7-й результат из 11 участников.

«Я старался, а там уже не всё получилось, аксель в степаут сделал, не знаю ещё насчёт докрутов, не смотрел распечатку. Уже конец сезона, а от зрителей идёт энергия, помогает заряжаться.

Куда ездили вчера с Сашей Галлямовым? В компьютерный клуб.

Во что играли? В Fortnite, помогает отвлечься. Но важно не забываться», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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