Андрей Мозалёв: старался, а там уже не всё получилось

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Мозалёв справился с двумя четверными, но ошибся на тройном акселе. Андрей получил от судей 88,75 балла – это 7-й результат из 11 участников.

«Я старался, а там уже не всё получилось, аксель в степаут сделал, не знаю ещё насчёт докрутов, не смотрел распечатку. Уже конец сезона, а от зрителей идёт энергия, помогает заряжаться.

Куда ездили вчера с Сашей Галлямовым? В компьютерный клуб.

Во что играли? В Fortnite, помогает отвлечься. Но важно не забываться», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.