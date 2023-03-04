«Приятно вернуться». Марк Кондратюк — о лидерстве в короткой программе на Гран-при России

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Кондратюк, долгое время не выступавший в соревнованиях из-за травмы спины, показал чистый прокат с двумя четверными прыжками и стал единственным, кто получил от судей оценку выше 100 баллов – 102,86.

«На сегодняшний день приятно вернуться. Хотелось бы, чтобы завтрашний день был такой же. Позволяет ли физическая форма надеяться на чистый прокат завтра (смеётся)? Надежда никогда не умирает. Если серьёзно, все нормально. Завтра посмотрим. На разминке всегда мало прыгаю, это мой стиль. Аккумулирую силы на выступление. На протяжении того времени, что не выступал, не волновался, не думал об этом. Но вчера появился некий мандражик. Казалось, что после выступлений на чемпионате Европы, Олимпийских играх уже не будет страшно. Но теперь знаю, что если какое-то время не кататься, то волнение возвращается.

Готовность идентичная тому, что было в начале сезона. Рад, что сделал каскад четыре-три. В остальном схоже.

Прилетели раньше в Петербург, чем обычно прилетают спортсмены на соревнования. Три дня тренировались на льду с Евгением Владимировичем Рукавицыным и его группой, чтобы глобально почувствовать соревновательную атмосферу. Мы катались впятером из тех, кто выступал сейчас. Половина финала Гран-при России. Льда хватало. Особенно когда не просто спарринг, а дружеская атмосфера, где все поддерживают друг друга», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.