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«Свободу Татьяне Тарасовой!!!» Дмитрий Губерниев — о санкциях Первого канала к тренеру

«Свободу Татьяне Тарасовой!!!» Дмитрий Губерниев — о санкциях Первого канала к тренеру
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отстранена от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Ранее Тарасова заявила, что её отстранили от работы комментатором из-за того, что она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, раскритиковавшего судей после первенства России среди юниоров.

«Надо вместе с Тарасовой начинать мне комментировать фигурное катание!!! И вот он, успех!!! Свободу Татьяне Тарасовой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта. Сегодня, 4 марта, фигуристы выступили с короткими программами, а в воскресенье покажут произвольные.

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