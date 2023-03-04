Губерниев назвал причину отстранения Тарасовой по версии Первого канала

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил инсайдерскую информацию о причинах отстранения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на финале Гран-при России по фигурному катанию.
Ранее Тарасова сообщила, что её отстранили от работы в качестве комментатора на финале Гран-при России. Директор спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, по словам Тарасовой, не скрывала, что под санкции легендарный тренер попала из-за того, что поддержала Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.
«Девочки, тут такие дела!!! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать Татьяну Анатольевну Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события!!! Там просто плановая ротация комментаторов!!! Вот оно как!!! Источники на Первом сообщают…
А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать!!! В общем, всё должно быть хорошо!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта. Сегодня, 4 марта, фигуристы выступили с короткими программами, а в воскресенье покажут произвольные.
- 4 марта 2023
-
23:52
-
22:28
-
21:56
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:26
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:51
-
17:34
-
17:26
-
17:18
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:37