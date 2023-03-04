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Губерниев назвал причину отстранения Тарасовой по версии Первого канала

Губерниев назвал причину отстранения Тарасовой по версии Первого канала
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил инсайдерскую информацию о причинах отстранения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на финале Гран-при России по фигурному катанию.

Ранее Тарасова сообщила, что её отстранили от работы в качестве комментатора на финале Гран-при России. Директор спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, по словам Тарасовой, не скрывала, что под санкции легендарный тренер попала из-за того, что поддержала Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

«Девочки, тут такие дела!!! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать Татьяну Анатольевну Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события!!! Там просто плановая ротация комментаторов!!! Вот оно как!!! Источники на Первом сообщают…

А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать!!! В общем, всё должно быть хорошо!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта. Сегодня, 4 марта, фигуристы выступили с короткими программами, а в воскресенье покажут произвольные.

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