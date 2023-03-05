Марк Кондратюк: рад, что смог в такой конкурентной борьбе вырвать медаль

Бронзовый призёр финала Гран-при России Марк Кондратюк подвёл итоги сезона и выступления в Санкт-Петербурге.
«Были определённые проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на чемпионате России. Рад, что удалось более-менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почёта. Наверное, это хороший конец сезона, учитывая сложности. Надеюсь, следующий будет не столь драматичным.
Я рад, что короткая программа удалась, в произвольной не хватило, может, подготовки. Травма уже получше, беспокоит только периодически, но тренируюсь всё равно не на максимум, делаю что-то и потом понимаю, что не могу, если продолжу, она заболит. Я сделал практически всё, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, тем более когда Петя и Дима выдали такие прокаты. Рад, что смог в такой конкурентной борьбе вырвать медаль», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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