Татьяна Тарасова: очень рада за Валиеву. Понравилась и Петросян, но не надо её развращать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги финала Гран-при России в Санкт-Петербурге, отметив, что очень рада за ставшую серебряным призёром Камилу Валиеву.

Победу в соревнованиях женщин одержала Аделия Петросян, бронзовым призёром стала Елизавета Туктамышева.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Её столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо её развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при.

Получился настоящий чемпионат мира. Все откатали замечательно — и мальчики, и девочки. Спасибо нашей родной федерации, которая в кратчайшие сроки придумала и организовала так много соревнований. Благодаря этому российские спортсмены не чувствуют себя обделёнными, их талант не пропадает. И отдельно хочу поблагодарить всех тренеров, которые воспитали таких потрясающих фигуристов. Они не опустили руки в связи с отстранением от международных турниров и сотворили настоящий чемпионат мира», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».