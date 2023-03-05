Татьяна Тарасова: очень рада за Валиеву. Понравилась и Петросян, но не надо её развращать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги финала Гран-при России в Санкт-Петербурге, отметив, что очень рада за ставшую серебряным призёром Камилу Валиеву.
Победу в соревнованиях женщин одержала Аделия Петросян, бронзовым призёром стала Елизавета Туктамышева.
«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Её столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо её развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при.
Получился настоящий чемпионат мира. Все откатали замечательно — и мальчики, и девочки. Спасибо нашей родной федерации, которая в кратчайшие сроки придумала и организовала так много соревнований. Благодаря этому российские спортсмены не чувствуют себя обделёнными, их талант не пропадает. И отдельно хочу поблагодарить всех тренеров, которые воспитали таких потрясающих фигуристов. Они не опустили руки в связи с отстранением от международных турниров и сотворили настоящий чемпионат мира», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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