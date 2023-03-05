Валиева больше не лучшая? У Тутберидзе появилась ещё одна новая чемпионка

Вот и завершился второй по значимости турнир в российском фигурном катании. Финал Гран-при получился не менее захватывающим и драматичным, чем чемпионат страны, — наши девушки решили накалить интригу до предела под конец сезона! Когда участницы выдавали один мощный прокат за другим, до последнего было непонятно, кто же станет победительницей. Удача оказалась на стороне Аделии Петросян: юная ученица Тутберидзе просто разгромила своих соперниц!

А борьба за медали между Акатьевой, Валиевой и Туктамышевой получилась донельзя драматичной — фигуристок разделили лишь сотые.

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«Пожалуйста, не расти больше»

Произвольную программу девушек не самым удачным прокатом открыла Виктория Федянина. Фигуристка уверенно откатала первую часть программы, но затем упала с тройного лутца и сдвоила тройной риттбергер. Оценку за своё выступление Вика получила совсем скромную — 114,49, невелика оказалась и сумма баллов в 173,90.

Не всё удалось и Софье Самоделкиной. Ученица Светланы Соколовской очень хотела реабилитироваться за провал в короткой программе, заявив сразу два четверных сальхова, но, к сожалению, с обеих прыжков упала, к тому же недокрутив их. Остальные элементы были исполнены отлично, но два падения дорого обошлись фигуристке. После проката Софа выглядела очень расстроенной.

Только выйдя со льда, девушка начала бодро разбирать ошибки с Соколовской. Тренер внимательно слушала свою ученицу и несколько раз сказала: «Пожалуйста, не расти больше», на что Софа улыбнулась и ответила: «Хорошо». Видимо, именно из-за переходного возраста у фигуристки этот сезон и не задаётся. Несмотря на низкий результат — 124,26 за произвольную программу и 185,54 по сумме — Самоделкина с позитивом смотрит в будущее, хотя и очень переживает за свой рост.

«Мы смеёмся, но это уже не смешно: я переросла уже свою маму на два сантиметра, сейчас я 164. Соревнования, насколько я знаю, в этом сезоне — всё, подавала заявку на турнир шоу-программ, но не прошла. С предыдущего Кубка Первого канала выросла на 10 сантиметров. За что похвалила бы себя в этом сезоне? За то, что не сдалась, стараюсь на каждом старте», — сказала Самоделкина в микст-зоне.

Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гущина — лучшая в первой разминке

Тяжело этот сезон складывается и у Анны Фроловой. Девушка продолжает восстанавливаться после травмы ноги, так что форма у неё всё ещё не идеальная. Произвольную программу ученица Сергея Давыдова откатала не без ошибок: Аня едва устояла на риттбергере и потеряла уровни на вращениях. Получив 132,81 балла за произвольную, Фролова смогла преодолеть отметку в 200 баллов по сумме, её результат — 201,39 балла. И это вполне неплохо после травмы!

Качественный прокат выдала София Захарова, эмоционально откатав свою зажигательную программу. Фигуристка ошиблась на каскаде лутц — ойлер — сальхов, но это не помешало ей обойти соперниц, выступивших впереди неё. С результатом в 203,02 балла Захарова захватила промежуточное лидерство, но длилось оно недолго. Ксения Гущина выдала практически безупречный прокат своей яркой «Фриды», допустив лишь небольшую ошибку на двойном акселе. 138,35 балла ученица Давыденко получила за произвольную и 209,62 балла — по сумме.

Не всё получилось на этот раз у Вероники Яметовой. Фигуристка начала свой прокат с неожиданного падения с тройного сальхова, но смогла собраться и сделать оставшиеся элементы безукоризненно. Тем не менее лидером первой разминки ей стать не удалось: с 205,38 балла она уступила Ксении Гущиной.

Акатьева пошла на четыре ультра-си

Сильнейшую разминку открыла новоиспечённая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва. Кажется, титул придал ученице Софьи Федченко больше уверенности, иначе не объяснить, как спортсменке удалось настолько легко приземлить два четверных сальхова, один из которых был в каскаде с двойным акселем. После исполнения двух элементов ультра-си силы Алину не покинули, и оставшиеся прыжки, за исключением тройного риттбергера, она исполнила безукоризненно. Это выступление стало для неё лучшим в карьере: 155,16 балла за произвольную и 228,85 по сумме Горбачёва не получала никогда.

Великолепный прокат выдала и Софья Акатьева. Ученица Тутберидзе пошла на четыре элемента ультра-си! Каскад тройной аксель — тройной тулуп, комбинация четверной тулуп — двойной аксель и сольный тройной аксель получились безупречно, однако на четверном тулупе во второй половине проката фигуристка допустила степ-аут. Ошибка не смазала впечатления от программы Софьи, которую она откатала очень вдохновенно. По настрою фигуристки было видно — она будет бороться за победу. А оценки в 164,69 балла за произвольную и 241,09 балла по сумме это только подтвердили.

Софья Акатьева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сражаться за наивысшие места в Санкт-Петербург приехала и Софья Муравьёва. Ученица Евгения Плющенко начала свой прокат с великолепного тройного акселя, качественно были исполнены и другие элементы, за исключением тройного риттбергера. Катание Сони, как всегда, было лёгким и плавным — образ шекспировской Джульетты ей очень идёт. После проката Евгений Плющенко сразу похвалил свою ученицу. Оценили старания Муравьёвой и судьи, поставившие ей щедрые 155,10 балла за произвольную и 233,04 балла по сумме.

Валиева упала, но взяла серебро

Далее на лёд вышла Камила Валиева. Ученица Тутберидзе мощно начала показ своей олимпийской истории, идеально исполнив комбинацию четверной тулуп — двойной аксель и сольный четверной тулуп. Камила катала очень чувственно и эмоционально, возможно, в какой-то момент это ей помешало — ошибки во второй половине программы получились совсем уже несвойственными для фигуристки. Валиева упала с тройного лутца, а затем сдвоила второй прыжок в каскаде из лутца и тулупа, что немного смазало впечатление от её проката.

После выступления Камила горько расплакалась и упала на колени. Зрители очень тепло поддержали девушку овациями, а Этери Тутберидзе встретила свою ученицу возле бортика объятиями. Казалось, Валиева после своих ошибок уже попрощалась с медалью, но затем произошла сенсация. Судьи поставили фигуристке 162,79 балла за произвольную и 241,76 балла по сумме, что позволило ей обойти Акатьеву на 0,67 балла. Вот это накал страстей!

Туктамышева вновь с медалью

Вслед за Камилой на лёд вышла Елизавета Туктамышева, которая невероятно эмоционально откатала свою программу «Одиночество». К концу сезона ученица Алексея Мишина будто вжилась в роль слепой девушки — настолько тонко она прочувствовала этот образ. Начала свой прокат Лиза с роскошной комбинации тройной аксель — двойной аксель, однако с сольным трикселем девушка справилась неидеально — совершила степ-аут. Остальные элементы были безупречны, что позволило Туктамышевой набрать 160,52 балла за произвольную и 241,61 по сумме.

Обойти Валиеву Лизе не удалось, но Акатьеву она опередить сумела. Разрыв составил всего 0,52 балла — невероятная борьба!

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Тутберидзе — новая чемпионка!

После этого оставалось выступить только Аделии Петросян, триумфально выигравшей короткую программу. Казалось, ученице Тутберидзе будет сложно справиться с давлением промежуточного лидерства, но как бы не так. Аделия покусилась на крышесносный контент и практически справилась с ним. Начала свой прокат фигуристка с четверного флипа, затем приземлила комбинацию четверной тулуп — двойной аксель. С ошибкой получился сольный четверной тулуп, а во второй половине программы Аделия упала с тройного акселя. Остальные элементы были исполнены безукоризненно, а сам прокат получился очень энергичным. Тем не менее интрига оставалась до самого конца: позволят ли судьи юной ученице Тутберидзе выхватить победу у Валиевой?

И да, позволили! За свой прокат Петросян получила внушительные 169,39 балла, а по сумме — 255,01 балла. Просто невероятный результат! От ближайшей соперницы в лице Камилы Аделию отделили 13,25 балла — ученица Тутберидзе просто разгромила своих соперниц!

Теперь у Этери есть ещё одна чемпионка, и это только подогревает интригу перед следующим сезоном.