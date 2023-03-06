Уткин — об отстранении Тарасовой: приличным людям не пристало сегодня комментировать на ТВ

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об отстранении заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала.

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз. Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае на телевидении», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что её отстранили от работы в качестве комментатора на финале Гран-при России. Директор спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, по словам Тарасовой, не скрывала, что под санкции легендарный тренер попала из-за того, что поддержала Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.