Тренер Гуменника — о победе фигуриста в финале Гран-при: достиг успеха на морально-волевых

Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о победе своего подопечного в финале Гран‑при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. На завершившихся соревнованиях в мужском одиночном катании Гуменник одержал победу, набрав 282,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевал Дмитрий Алиев (277,74), бронзу — Марк Кондратюк (273,40).
«Победа Пети — как выдох, тут даже не приходится говорить о радостях или опустошении, тут просто достиг и выдохнул. Петька молодец, настоящий боец, столько нервов вытрепал, но доборолся. Это была его цель, благодаря желанию и упорству он достиг этого, таких спортсменов надо поискать. Заканчивал сезон уже из последних сил, учитывая очень серьёзный грипп, которым он переболел, но на морально-волевых достиг успеха.
Сейчас готовимся к турниру шоу‑программ, очень стараемся. Дорабатываем программу, потому что во время стартов плотно заняться ей не получалось», — приводит слова Дайнеко «Матч ТВ».
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