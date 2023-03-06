Елизавета Туктамышева — о питании фигуристок: жёсткие диеты никогда не помогут скинуть вес

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева в письме к себе 16-летней вспомнила о диетах и попытках сбросить вес в период пубертата.

«Жёсткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаёшь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой.

Но, наоборот, нужно есть – надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта. Когда ты придёшь к гармонии с едой, с тем, как ты выглядишь, – у тебя в спорте сразу всё пойдет по-другому. Питание, которое тебе нравится, очень важно – оно поможет не загоняться по поводу веса. Это так упрощает жизнь! Ты настолько сильнее сможешь вкладываться в тренировки, что даже удивительно.

Во время пубертата я жила в перманентном стрессе: всегда нужно следить за весом, следить, сколько ешь. Если переел – надо голодать на следующий день. Я понимала, что вес – это важно в фигурном катании. От этого никуда не уйдёшь, но и от своей природы – тоже. Если бы у меня не было эмоционального расстройства с едой тогда, то, возможно, таких изменений в организме бы не произошло.

Я стала спокойнее и поняла, что это не стоит стресса и переживаний. Я хочу быть счастливым человеком, разрешила себе об этом не париться – как только сделала это, сразу ушло желание всё есть. Захотела поесть – приготовила, не переела и так пришла в хорошую форму. Почему я так долго в спорте? Именно потому, что у меня нет проблем с весом – у меня нет этого ежедневного стресса», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.