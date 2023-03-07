«Были в одной секунде от победы!» Александр Жулин — об итогах финала Гран-при

Тренер Александр Жулин подвёл итоги финала Гран-при России для своих учеников.

Лидировавшие после ритм-танца Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место, уступив Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу 1,39 балла. Ещё один дуэт Жулина, Софья Тютюнина и Андрей Багин, завоевал бронзу.

Фото: Личный архив Александра Жулина

«Поражение — это точка роста. Поговорим про Гран-при России. Вполне можно считать, что второе и третье места — это уже хороший результат, но главная цель любого спорта – победа. И мы были от неё в одной секунде! Правда, ребятам не хватило одной дополнительной секунды в поддержке stationary, чтобы стать чемпионами.

Фото: Личный архив Александра Жулина

Безусловно, осознание этого факта расстраивает, но это наша точка роста. Главное — сконцентрироваться на выводах и работе над ошибками! Продолжим оттачивать точность элементов и больше будем следить за временными компонентами.

Спасибо всем, кто поддерживает нас. Мы это чувствуем и очень ценим! Работаем дальше», — написал Жулин в соцсетях.