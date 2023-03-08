Губерниев: жду приглашения от Тарасовой на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоём!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.

«Для меня это не стало удивлением. Татьяна Анатольевна может всё. Великая женщина! С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоём! Уверен, что у неё все получится, а я ей буду всячески помогать в этом начинании», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о желании создать собственное шоу на YouTube: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник...».