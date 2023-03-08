Журанков — о баллах Титовой за произвольную в финале Гран-при: девочку конкретно рубанули

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об оценках Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского Гран-при России.

Журанков: Девочку здесь просто конкретно рубанули и отняли у неё, если пересчитывать, судейскими решениями 10 баллов.

Боброва: Ты считаешь, что Плющенко тем самым наказали за первенство?

Журанков: Да, я считаю, что да. Согласись, что девочка с четырьмя ультра-си без падений, с несорванным вращением не может получать столько же, сколько другая девочка с двумя падениями, без вращения — с такими серьёзными ошибками.

Цена решений технической бригады очень высока. По большому счёту мы сейчас можем вывести правило фигурного катания. Что программу можно выиграть за счёт GOE, и программу можно проиграть из-за решений технической панели.