Журанков — о баллах Титовой за произвольную в финале Гран-при: девочку конкретно рубанули

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об оценках Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского Гран-при России.
Журанков: Девочку здесь просто конкретно рубанули и отняли у неё, если пересчитывать, судейскими решениями 10 баллов.
Боброва: Ты считаешь, что Плющенко тем самым наказали за первенство?
Журанков: Да, я считаю, что да. Согласись, что девочка с четырьмя ультра-си без падений, с несорванным вращением не может получать столько же, сколько другая девочка с двумя падениями, без вращения — с такими серьёзными ошибками.
Цена решений технической бригады очень высока. По большому счёту мы сейчас можем вывести правило фигурного катания. Что программу можно выиграть за счёт GOE, и программу можно проиграть из-за решений технической панели.
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