Елизавета Туктамышева поздравила тренера Алексея Мишина с 82-летием

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила с днём рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, Мишину исполнилось 82 года.

Будучи фигуристом, Алексей Мишин выступал в паре с Татьяной Москвиной с 1967 года. В 1969 году будущий тренер стал чемпионом СССР по фигурному катанию. Подопечными Мишина в разное время были Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.

25-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).