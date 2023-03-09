Медведева играла невесту, Кондратюк дарил цветок Туктамышевой. Лучшие фото с ледового шоу
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8 марта в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» состоялось гала-шоу телевизионного проекта «Ледниковый период». Участники прошедших сезонов, особенно полюбившиеся зрителям, вживую показали свои лучшие номера.
К звёздам «Ледникового» присоединились специальные гости шоу, которые пока не участвовали в телепроекте, но которым есть что сказать и о любви, и о весне, и о спорте, – Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева выступила в паре с Фёдором Федотовым, а также исполнила эффектную сольную программу.
Лучшие кадры с шоу — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Анастасии Матросовой и Валерии Кукалевой.
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