Тренер Дмитрия Алиева сообщил, что уже ставит номер для фигуриста на турнир шоу-программ
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Тренер Евгений Рукавицын сообщил, что фигурист Дмитрий Алиев, только сегодня попавший в список участников турнира шоу-программ «Русский вызов», уже начал работу над постановкой номера.
Чемпион Европы – 2020 Алиев был первым запасным на турнире и заменил бронзового призёра – 2016 Анну Погорилую, которая была снята с соревнований в связи с несоответствием её номера ранее заявленному.
«Когда узнали, что Дмитрий выступит на «Русском вызове», идея программы, которую мы изначально подавали, начала воплощаться. Сейчас идет работа над постановкой», — приводит слова Рукавицына ТАСС.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в московском дворце спорта «Мегаспорт». В соревнованиях заявлены 24 участника, которые ставят номера именно к этому старту.
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