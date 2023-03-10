«Кто включил машину времени?» Екатерина Боброва — о подготовке к турниру шоу-программ

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о подготовке номера для турнира шоу-программ.

Боброва и Соловьёв готовятся под руководством Александра Жулина. В его группе Екатерина и Дмитрий тренировались с 2012 года до завершения карьеры в 2018 году. В последние годы в большинстве шоу фигуристы выступали с другими партнёрами.

Фото: Личный архив Екатерины Бобровой

«Кто включил машину времени? Как будто вернулась на шесть лет назад. Лёд, Дима, Александр Вячеславович, постановка программы и тренировка по пять часов. Сегодня придумывали новые связки, провозки, элементы. И, конечно же, вспоминали старые наработки», — написала Боброва в соцсетях.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта на московской арене «Мегаспорт».