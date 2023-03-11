Хореограф группы Тутберидзе: выступление под нейтральным флагом — очередной плевок в лицо

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался против выступления российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и начал разработку условий допуска.
«Моё мнение, что под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой гимн и флаг. Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Я сомневаюсь.
Я считаю, что нам нужно развивать свою историю. Вот Азиатские игры — что-то крупное, глобальное. Очень много стран будет приезжать и нормально там выступать. Олимпийское движение по сути себя дискредитировало, потому что политику настолько уже смешали со спортом. И я считаю, что это неправильно. Почему юные спортсмены должны страдать из-за того, что идёт какой-то мировой передел? Это моё мнение. Мы же несём гордость своей страны, а не за себя самого выступаем. Спортсмен – это в первую очередь лицо страны», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».
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