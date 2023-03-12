«Я же не буду драться с людьми на улице». Загитова рассказала, зачем занимается боксом

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова на своей странице в социальной сети опубликовала новый пост. Спортсменка рассказала в видео, почему занимается боксом.

«Ребят, для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом. Рассказываю. Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», — сказала Загитова.

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

В последнем сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» 20-летняя Загитова была одной из ведущих вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой.