Фото: Елизавета Туктамышева сменила образ

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото в новом образе.

«Чёлке быть. Следующий шаг — уложить её после душа», — написала 26-летняя фигуристка в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

На прошедшем финале Гран-при Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль, набрав 241 балл. Она совсем немного уступила Камиле Валиевой (241,76) и проиграла Аделии Петросян (255,01).

25-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).