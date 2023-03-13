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Энберт ответил, есть ли шансы у Тарасовой и Морозова ещё побороться с молодыми парами

Энберт ответил, есть ли шансы у Тарасовой и Морозова ещё побороться с молодыми парами
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании российский фигурист Александр Энберт ответил на вопрос, есть ли шансы у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова ещё побороться с молодыми парами.

«Сейчас, когда мы видим, что Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский двигаются в сторону усложнений, конечно, Вове с Женей это жизни не упрощает. Понятно, что им будет сложнее. Появляются юниоры, которые сразу начинают учить какие-то сложные элементы. Но я просто не могу не вспомнить Олимпиаду в Пекине, когда фаворитами были совершенно не Тарасова и Морозов, а в итоге они завоевали серебро и заняли наивысшее место из наших пар. Это говорит о том, что все пары сильные и все могут бороться», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Для меня Валиева в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем возможно». Мнение Энберта «Для меня Валиева в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем возможно». Мнение Энберта
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