Shot: украинский фигурист получил ножевое ранение в Москве

Украинский фигурист Даниил Семко, выступающий в танцах на льду за Венгрию, попал в московскую больницу с ножевым ранением, сообщает телеграм-канал Shot.

Врачи Боткинской больницы диагностировали у поступившего 22-летнего уроженца Одессы колотую рану правого бедра. Причины полученной травмы до конца неизвестны. Медицинским работникам Семко заявил, что в толпе у Петровского парка столкнулся с каким-то мужчиной, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение. Неизвестный при этом скрылся. Но когда врачи, обработав рану, вызвали полицию, фигурист сменил версию получения ранения: якобы он так сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

В Москве Семко работал тренером, но, как сообщает источник, сейчас спортсмен намерен уехать из России.