Туктамышева рассказала, в каких ледовых шоу примет участие

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в каких ледовых шоу выступит после окончания сезона-2022/2023.

В этом сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России. 18 марта Елизавета примет участие в турнире шоу-программ, который пройдёт в московском «Мегаспорте».

«Я буду участвовать в туре Ильи Авербуха и, возможно, в шоу Этери Тутберидзе — там вы тоже сможете меня увидеть. Следующие три месяца уже расписаны», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Елизаветой Туктамышевой читайте на «Чемпионате» завтра, 14 марта, в 8:00 мск.