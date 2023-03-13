Туктамышева рассказала, в каких ледовых шоу примет участие
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в каких ледовых шоу выступит после окончания сезона-2022/2023.
В этом сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России. 18 марта Елизавета примет участие в турнире шоу-программ, который пройдёт в московском «Мегаспорте».
«Я буду участвовать в туре Ильи Авербуха и, возможно, в шоу Этери Тутберидзе — там вы тоже сможете меня увидеть. Следующие три месяца уже расписаны», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Елизаветой Туктамышевой читайте на «Чемпионате» завтра, 14 марта, в 8:00 мск.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:18
-
22:00
-
21:00
-
19:27
-
17:51
-
16:52
-
15:56
-
15:13
-
13:57
-
12:32
-
12:06
-
11:50
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:02
- 12 марта 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:28
- 11 марта 2023
-
21:51
-
20:59
-
14:51
-
00:53
-
00:46
- 10 марта 2023
-
22:44
-
21:10
-
20:59
-
20:35
-
20:25
-
20:06
-
19:44
Партнерский контент