Фигурист, о ранении которого в Москве сообщали СМИ, примет участие в чемпионате мира

Украинский фигурист Даниил Семко, выступающий в танцах на льду за Венгрию, будет участвовать в чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что 22-летний спортсмен попал в московскую больницу с ножевым ранением. Семко тренируется в Москве в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Партнёршей фигуриста является Мария Игнатьева.
«Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, завтра вылетают в Японию для участия в нём», — приводит слова представителя тренерского штаба «РИА Новости Спорт».
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония) с 22 по 25 марта 2023 года. В марте 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских фигуристов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне событий на территории Украины.
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