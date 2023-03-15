Евгения Медведева эмоционально отреагировала на победу московского «Динамо» над «Зенитом»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в своём телеграм-канале эмоционально отреагировала на победу московского «Динамо» в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).
«Лещук – красавчик! Юху-уу! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто!» – сказала Медведева.
Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота. «Зенит» сумел сравнять счёт только на 36-й минуте, когда полузащитник Зелимхан Бакаев сравнял счёт ударом головой после навеса с фланга.
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