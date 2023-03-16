«За что его наказывать?» Тарасова — о сборе комиссии по этике из-за резких слов Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станет наказывать двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за критику судей после первенства России — 2023.

Тогда, после окончания соревнований девушек, Плющенко обвинил судей в несправедливых, по его мнению, оценках его подопечных – Вероники Жилиной и Софьи Титовой. При этом Евгений намекнул на слабый, по сравнению с его ученицами, контент победительницы Алины Горбачёвой. Ответ её тренера Софьи Федченко не заставил себя ждать, в интервью СМИ она назвала слова Плющенко истерикой и неумением признавать поражение. Этот скандал комиссия по этике рассмотрит 20 марта.

«За что его (Плющенко) наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что ещё такое? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь. Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует. Каждый в этой комиссии должен посмотреть на себя и на свой жизненный путь и вспомнить, что он делал такого, чтоб можно было на комиссии обсуждать. Мне это чуждо и отвратительно», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, что тогда Тарасова поддержала Плющенко, за что, по её словам, её отстранили от работы комментатором на финале Гран-при России.