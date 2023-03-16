Артём Ковалёв рассказал, какой номер хотел показать на турнире шоу-программ

Фигурист Артём Ковалёв рассказал, какой номер планировал исполнить на турнире шоу-программ.

Ковалёв не вошёл в число 12 участников, отобранных по заявкам.

«На самом деле идея была классная. Думаю, можно рассказать, раз я не прошел отбор. Песня Басты «Сансара», но в исполнении Александра Петрова. Название номера было «Мой путь» — от ребёнка до взрослого. Все трудности и радости, которые я преодолевал, должны были отразиться на льду. Хотели вытащить огромную треугольную ширму, поставить туда двух людей, чтобы они показывали тень — меня-ребёнка и взрослого. Когда мы расписывали, кто какие движения будет делать, идея казалась классной.

Меня просили всё же исполнить этот номер и выложить в соцсети. Но извините, там одна ширма выходила на очень приличную сумму. Если такой турнир будет в следующем году, придумаем что-нибудь покреативнее. А в этом году посмотрим на другие номера, чтобы понять, насколько наша идея была хуже», — приводит слова Ковалёва Sport24.