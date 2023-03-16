Артём Ковалёв рассказал, какой номер хотел показать на турнире шоу-программ

Фигурист Артём Ковалёв рассказал, какой номер планировал исполнить на турнире шоу-программ.
Ковалёв не вошёл в число 12 участников, отобранных по заявкам.
«На самом деле идея была классная. Думаю, можно рассказать, раз я не прошел отбор. Песня Басты «Сансара», но в исполнении Александра Петрова. Название номера было «Мой путь» — от ребёнка до взрослого. Все трудности и радости, которые я преодолевал, должны были отразиться на льду. Хотели вытащить огромную треугольную ширму, поставить туда двух людей, чтобы они показывали тень — меня-ребёнка и взрослого. Когда мы расписывали, кто какие движения будет делать, идея казалась классной.
Меня просили всё же исполнить этот номер и выложить в соцсети. Но извините, там одна ширма выходила на очень приличную сумму. Если такой турнир будет в следующем году, придумаем что-нибудь покреативнее. А в этом году посмотрим на другие номера, чтобы понять, насколько наша идея была хуже», — приводит слова Ковалёва Sport24.
- 16 марта 2023
-
22:13
-
21:56
-
21:22
-
20:01
-
19:51
-
19:22
-
18:58
-
18:28
-
18:04
-
16:20
-
16:15
-
15:52
-
15:27
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:47
-
13:22
-
10:44
- 15 марта 2023
-
23:28
-
23:14
-
21:18
-
20:50
-
19:24
-
18:45
-
18:45
-
18:20
-
17:48
-
17:29
-
17:19
-
13:59
-
01:00
- 14 марта 2023
-
16:56
-
15:26
-
14:52