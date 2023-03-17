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Губерниев: Тарасова рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты

Губерниев: Тарасова рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию том, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не будет комментировать турнир шоу-программ на Первом канале.

Ранее Тарасова говорила, что не комментирует из-за санкций Первого канала, которые наложила на неё руководитель дирекции спортивного вещания Ольга Черносвитова из-за поддержки Евгения Плющенко.

«Мне лично сказала Ольга Черносвитова, что была плановая ротация, и Татьяна Анатольевна рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты. Я с уважением отношусь к Ольге Черносвитовой и Тарасовой, поэтому мне сложно говорить.

Решения руководителей другого телеканала я не могу комментировать. Если бы я смог повлиять на эту ситуацию, то повлиял бы, но я сотрудник в другом холдинге. Слежу за ситуацией как болельщик, телезритель, как Дима Губерниев, как хороший Татьяны Тарасовой и Ольги Черносвитовой друг. Но я считаю, что Тарасова украшение любого эфира», — приводит слова Губерниева Metaratings.

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