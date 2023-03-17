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Состояние Романа Костомарова улучшилось. Фигуристу удалили трахеостому

Состояние Романа Костомарова улучшилось. Фигуристу удалили трахеостому
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Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшилось, сообщает телеграм-канал «112».

По сообщениям источника, фигуристу удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»), сейчас он находится в сознании. Врачи проверяют показатели крови каждые шесть часов.

Сообщается, что олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, и это дало положительный результат. Заражённую руку врачи пока не трогают, рассчитывая, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизируется, его ждёт длительная реабилитация.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – некоторые пальцы на руках. После операций Роман не мог самостоятельно дышать, поэтому был подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и введён в медикаментозный сон.

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Источник: Романа Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать
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