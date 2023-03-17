Татьяна Волосожар показала тренировку с Максимом Траньковым к турниру шоу-программ
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Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков проводят подготовку к предстоящему турниру шоу-программ.
«А что говорить? Мы с Максимом Траньковым снова на льду. Остались считаные дни, часы даже до 18 марта. Это действительно вызов, для нас в первую очередь. Репетируем, готовимся, шлифуем. Увидите всё в «Мегаспорте» и на Первом, до встречи», — написала Волосожар на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт 18 марта в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Соревнования начнутся в 17:15 мск. Победители турнира получат 5 млн рублей, приз за второе место составит 3 млн, за третье — 1 млн. Также предусмотрены специальные номинации и приз зрительских симпатий.
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