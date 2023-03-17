Марк Кондратюк — о турнире шоу-программ: ты можешь создать всё, что ты хочешь

Олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года Марк Кондратюк высказался о том, какой может быть программа, поставленная для турнира шоу-программ.

«Ты можешь создать всё, что ты хочешь. Любые декорации, любая музыка, любые элементы или их отсутствие даже. То есть всё, что можно придумать, можно воплотить, можно будет сделать на этом турнире», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию — турнир шоу-программ «Русский вызов» — пройдут завтра, 18 марта, в московском «Мегаспорте». На лёд выйдут не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру. Кондратюк выступит во втором отделении под 22-м номером из 24.