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Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира шоу-программ

Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира шоу-программ
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Чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира по шоу-программам «Русский вызов», который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Акатьева получила от судей 18,75 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева, чьё выступление жюри оценило в 18,17 балла, на третьей позиции — Андрей Мозалёв (16,25).

Положение после первого отделения

1. Софья Акатьева — 18,75.
2. Елизавета Туктамышева — 18,17.
3. Андрей Мозалёв — 16,25.
4. Елена Радионова — 16,00.
5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84.
6. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42.
7. Пётр Гуменник — 15,08.
8. Матвей Ветлугин — 14,91.
9. Дмитрий Алиев — 12,84.
10. Макар Игнатов — 12,75.
11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75.

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