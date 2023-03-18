Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира шоу-программ

Чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира по шоу-программам «Русский вызов», который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Акатьева получила от судей 18,75 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева, чьё выступление жюри оценило в 18,17 балла, на третьей позиции — Андрей Мозалёв (16,25).

Положение после первого отделения

1. Софья Акатьева — 18,75.

2. Елизавета Туктамышева — 18,17.

3. Андрей Мозалёв — 16,25.

4. Елена Радионова — 16,00.

5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84.

6. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42.

7. Пётр Гуменник — 15,08.

8. Матвей Ветлугин — 14,91.

9. Дмитрий Алиев — 12,84.

10. Макар Игнатов — 12,75.

11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75.