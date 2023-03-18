Евгения Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой.

Медведева выступила под живой вокал Мии Бойки. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. На данный момент это седьмой результат.

Текущее положение

1. Софья Акатьева — 18,75.

2. Михаил Коляда – 18,58.

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.

4. Елизавета Туктамышева — 18,17.

5. Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.

6. Евгений Семененко – 17,42.

7. Евгения Медведева – 17,41.

8. Андрей Мозалёв — 16,25.