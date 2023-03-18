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Евгения Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018

Евгения Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой.

Медведева выступила под живой вокал Мии Бойки. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. На данный момент это седьмой результат.

Текущее положение

1. Софья Акатьева — 18,75.
2. Михаил Коляда – 18,58.
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
4. Елизавета Туктамышева — 18,17.
5. Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.
6. Евгений Семененко – 17,42.
7. Евгения Медведева – 17,41.
8. Андрей Мозалёв — 16,25.

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Медведева посвятила номер поражению на ОИ, и проиграла. Загитова тоже мимо топ-3. LIVE Медведева посвятила номер поражению на ОИ, и проиграла. Загитова тоже мимо топ-3. LIVE
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