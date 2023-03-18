Евгения Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой.
Медведева выступила под живой вокал Мии Бойки. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. На данный момент это седьмой результат.
Текущее положение
1. Софья Акатьева — 18,75.
2. Михаил Коляда – 18,58.
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
4. Елизавета Туктамышева — 18,17.
5. Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.
6. Евгений Семененко – 17,42.
7. Евгения Медведева – 17,41.
8. Андрей Мозалёв — 16,25.
- 18 марта 2023
-
20:32
-
20:22
-
19:50
-
19:29
-
18:59
-
17:21
-
11:38
-
11:15
- 17 марта 2023
-
23:04
-
21:05
-
20:56
-
20:46
-
20:40
-
20:09
-
19:19
-
17:40
-
11:47
-
11:22
-
10:16
-
09:54
-
09:37
-
00:59
-
00:24
-
00:11
- 16 марта 2023
-
23:55
-
23:39
-
22:13
-
21:56
-
21:22
-
20:01
-
19:51
-
19:22
-
18:58
-
18:28
-
18:04