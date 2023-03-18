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Валиева, Кондратюк и Кагановская/Ангелопол получили призы зрительских симпатий

Валиева, Кондратюк и Кагановская/Ангелопол получили призы зрительских симпатий
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Стали известны обладатели призов зрительских симпатий турнира шоу-программ «Русский вызов». Голосование проходило в соцсети «ВКонтакте».

Зрители выбрали Камилу Валиеву, Марка Кондратюка и танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
8. Елизавета Туктамышева — 18,17.
9. Алина Загитова – 18,09.
10. Камила Валиева – 17,83.
11. Марк Кондратюк – 17,75.
12.Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.
13. Евгений Семененко – 17,42.
14. Евгения Медведева – 17,41.
15. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.
16. Андрей Мозалёв — 16,25.
17. Елена Радионова — 16,00.
18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84.
19. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42.
20. Пётр Гуменник — 15,08.
21. Матвей Ветлугин — 14,91.
22. Дмитрий Алиев — 12,84.
23. Макар Игнатов — 12,75.
24. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
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