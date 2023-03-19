Алина Загитова ответила тем, кто не принял её в образе Мэрилин Монро

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила тем хейтерам, которым не понравился её номер в образе Мэрилин Монро, показанный на турнире шоу-программ.

«Успокоилась, собрала свои мысли в кучу и готова ими с вами поделиться. Я очень рада, что показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть. Но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше. Сегодня я побыла блондинкой. Всё нормально, я стала снова брюнеткой. Не переживайте!

Также хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживали. Вы заряжаете энергией. Даже не могу объяснить, насколько она мне важна. Очень рада была сегодня всех видеть. А по поводу того, что мне не идёт номер. Доброжелателям всем привет! И спокойной ночи! Люблю!» — сказала Загитова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.