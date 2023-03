Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву!

Турнир шоу-программ стал главным нововведением российской федерации фигурного катания (ФФККР) в этом сезоне. Лучшие спортсмены страны несколько месяцев усердно готовились к этому старту. С десяток олимпийских чемпионов, победителей мировых и европейских первенств вышли на лёд, чтобы выявить самого яркого, эффектного и креативного среди них.

Не хватало только Евгения Плющенко, который наотрез отказался от участия в «Русском вызове».

«Мне никто не предлагал. Самому надо подавать заявки? Оно мне на хрен надо? Я давным-давно озвучил цифру федерации. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». 10 миллионов. Говорите, победителю пять дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята хорошие, но пусть с моё покатаются, добьются результатов, которые были у меня, встанут на ножки уверенно, и потом будем говорить», — позиция руководителя «Ангелов» была жёсткой, но, быть может, зря он так.

Давний конкурент Плющенко Алексей Ягудин согласился выступить в собственный день рождения и произвёл настоящий фурор! Плакал весь зал — ни Загитова, ни Медведева не смогли бороться с Алексеем.

Пародия Ветлугина на Загитову, Плющенко и Ягудина

Последний крупный турнир в этом сезоне дался лучшим фигуристам отнюдь не просто. Несмотря на то что на кону не стояли медали, каждый из спортсменов провёл не один час на льду, чтобы придумать яркий запоминающийся образ для своей шоу-программы. Открывать соревнования «Русского вызова» предстояло Макару Игнатову, и по нему точно можно было сказать, что он вжился в роль царя из всеми любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Задор и актёрское мастерство фигуриста пришлось по душе не только публике, но и судьям, которые поставили ему 12,75 балла.

Следом за Макаром на арену вышли серебряные призёры Олимпиады в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара представила необычный номер от Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Женя и Вова изображали битву шахматных фигур — чёрного короля и белой королевы, — и, вопреки ожиданиям зрителей, победу одержал мрачный правитель. Арбитрам эта задумка очень понравилась: фигуристы получили за свой прокат 15,84 балла.

После Тарасовой и Морозова на льду оказалась… Алина Загитова. Многие так подумали, а на деле Матвей Ветлугин сделал из своей программы трибьют легендарным прокатам выдающихся спортсменов. Матвей исполнила кусочек знаменитого «Дон Кихота» и при этом очаровательно смотрелся в красной пачке. Затем Ветлугин превратился в Елизавету Туктамышеву, изобразив игривую стюардессу. Эпичное противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина фигурист тоже не забыл: сначала он зажёг под Sexbomb, а после исполнил шикарную дорожку шагов из «Зимы». Татьяна Тарасова, смотревшая выступление Матвея, была в восторге, а вот судьи оценили его довольно строго — 14,91 балла.

Матвей Ветлугин на шоу-турнире Фото: РИА Новости

Елена Радионова подарила этому вечеру немного пикантности, станцевав под хит Шакиры. Двукратная чемпионка мира среди юниоров получила 16,00 балла. Лена была хороша, но Андрей Мозалёв превзошёл ей. Ученик Кирилла Давыденко удивил всех, представив сексуальный номер в компании семи девушек-танцовщиц. Даже с маленькими огрехами Андрей забрался достаточно высоко — 16,25 балла.

Долгий полёт с Луны чемпионки России Акатьевой

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол завели зал под Gangnam style и набрали 15,42 балла. Громогласные биты поп-музыки сменились чувственной «Кумпарситой». Это покорять судей отправилась Елизавета Туктамышева. Фигуристка вновь обратилась за помощью к Илье Авербуху, и вместе они создали маленький шедевр. Танго Лизы произвело на всех неизгладимое впечатление — 18,17 балла.

Дмитрий Алиев примерил на себя чисто русский образ Сергея Есенина. Спортсмен артистически сыграл великолепно, да и технически был на высоте, но почему-то арбитры не оценили этого — 12,84 балла. Не совсем понравился им и «морской» номер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина про роман замужней женщины и матроса-авантюриста — 11,75 балла.

Зато прокат новоявленной чемпионки России Софьи Акатьевой произвёл фурор. Ученица Этери Тутберидзе выступила под композицию Hijo de la luna исполнительницы Loona. Очень нежный и красивый номер, который фигуристка начала, спустившись на лёд с большого светящегося полумесяца. Таким образом, она и её хореографы обыграли «неземную» силу Сони, которая не только показала шикарную игру, но и физическую подготовку. Спортсменка прыгала каскады 3+3 из лутца, флипа и тулупов. Неудивительно, что она вырвалась вперёд с суммой 18,75 балла.

Софья Акатьева на шоу-турнире Фото: РИА Новости

Ещё один ас техники — Пётр Гуменник — выбрал классику — «Болеро». Эмоциональное катание подопечного Вероники Дайнеко стало ещё лучше, когда он выполнил комбинацию из трёх прыжков. А в концовке номера Петя и вовсе поразил всех, сыграв отрывок композиции на пианино. Невероятный парень! Он получил 15,08 балла.

Откровения Медведевой о серебре Олимпиады-2018

Прекрасный восточный спектакль показали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Мастера драматичного жанра предстали в образах Самсона и Далилы. Знаковое выступление двукратных олимпийских чемпионов, заслужившее 17,58 балла. На разрыв аорты откатался и Михаил Коляда, выбравший для себя кавер песни Лары Фабиан Je suis malade. Жюри оценило прокат Миши щедро — 18,58 балла.

В мир апокалипсиса погрузили зрителей Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв под песню Fall in love with you. Очень чувственно станцевали они, рассказав непростую историю любви между мужчиной и женщиной. Постарались Катя, Дима и их постановщик Александр Жулин — их работу судьи оценили в 18,50 балла.

И вот на ледовую площадку вышла Евгения Медведева, чтобы довести всех до слёз. Не только Камила Валиева решила вспомнить свою олимпийскую неудачу и создать программу, посвящённую огромному преодолению. Женя отправилась во времена Игр в Пхёнчхане, где она завоевала серебряную медаль. Под живой вокал Мии Бойка фигуристка пообещала «взлететь высоко, расправив крылья», и у неё получилось! В элегантном длинном бело-голубом платье она действительно напоминала свободолюбивую птицу. Потрясающе! 17,41 балла — это не тот результат, который устроил поклонников спортсменки, закричавших: «Мало!»

Евгения Медведева на шоу-турнире Фото: РИА Новости

Король k-pop Евгений Семененко не изменил себе и представил программу под песню Phantom группы WayV. Спортсмен облачился в яркий костюм и не забыл про «партнёршу» — огненно-рыжую куклу, которой Женя управлял во время проката. «Это моя давняя любовь. Впервые катался не один», — пошутил Семененко. 17,42 балла — его оценка.

Триумф Ягудина в день рождения и странное судейство Валиевой

А вот у Александра Галлямова другая страсть, с которой неизменно приходится мириться Анастасии Мишиной. На льду Саша появился в форме любимого «Зенита». И тут же рядом появился огромный футбольный мяч, внутри которого была Настя. Ученики Тамары Москвиной показали невероятно сложный номер с предметом: к каждому из них был привязан мяч, они его пинали, кидали и даже забивали голы. Выглядело это эффектно. Акробатика, невероятная техника, артистизм и сумасшедшая энергетика — вот рецепт успеха «мишек». Но вот судьи посчитали иначе и поставили 16,67 балла, вызвав негодование зала.

После такого было трудно выступать олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. Она даже упала перед стартом, но смогла собраться. Фигуристка решила не изменять своему образу и показала лирику из сериала «Семнадцать мгновений весны». Тонко, чётко — как умеет Аня. 19,08 балла — спортсменка явно была настроена на победу.

Алексей Ягудин в собственный день рождения не оставил никого равнодушным. Номер Ильи Авербуха раскрыл спортсмена на все сто процентов и поднял весь зал на ноги. Олимпийский чемпион не смог сдержать слёз, когда обнял своего любимого тренера Татьяну Тарасову. Световая задумка, великолепный тройной тулуп и запредельная искренность с поклонниками сделали Ягудина лидером турнира — 20,00 баллов!

Алексей Ягудин на шоу-турнире Фото: РИА Новости

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на опыте продемонстрировали высочайший уровень катания и заслужили 18,83 балла. Не уступила им в классе 16-летняя Камила Валиева. Спортсменка отдала предпочтение этническому танцу и буквально разорвала арену. Огонь так и чувствовался в её движениях, так что Камиле пришлось охладиться — она оказалась под настоящим дождём.

Удивительная шаманка! 17,83 балла — что-то не так с судейством в «Мегаспорте».

Яркий образ Загитовой и роковая ошибка, лишившая её победы

По планетам путешествовать отправился «маленький принц» Марк Кондратюк. Воспитанник Светланы Соколовской в начале устроил театр теней, причём отличного качества. Сам же прокат был полон сложных хореографических и технических элементов. Марк прекрасно перевоплощался и менял настроение. 17,75 балла — не совсем справедливо за такую наполненную деталями историю.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов катали драматичный номер про молодого хирурга и пациентку под композицию My way музыканта Chase Holfelder. У героев всё закончилось благополучно, равно как и у фигуристов, набравших 19,17 балла.

Закрывать соревнования предстояло Алине Загитовой, которая решила примерить на себя образ Мэрилин Монро. Игривая и женственная Алина покорила сердца зрителей, несмотря на обидную «бабочку» на прыжке. Возможно, именно эта ошибка стоила Загитовой места на пьедестале: она получила лишь 18,09 балла.

Таким образом, призёрами турнира «Русский вызов» стали Алексей Ягудин, выигравший пять миллионов рублей, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заработавшие три миллиона, и Анна Щербакова, взявшая в руки чек на один миллион. Приз от Николая Цискаридзе — полмиллиона рублей — получили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Столько же вручил Валентин Юдашкин Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. Евгений Миронов отдал предпочтение Михаилу Коляде, а Алла Сигалова — Софье Акатьевой. Борис Эйфман наградил Елизавету Туктамышеву. А вот призы зрительских симпатий достались Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу.