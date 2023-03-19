Туктамышева — о турнире шоу-программ: было непривычно и волнительно выступать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления в турнире шоу-программ.
«Честно, было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это всё-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость. У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним или со мной что-то случится, но пара успешных репетиций отмели мои сомнения, но всё равно…
Однако, когда вышла на лёд и заиграла музыка, я позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом. Я очень полюбила эту программу и рада, что многим другим она тоже понравилась. Спасибо большое Илье Авербуху, Елене Масленниковой и Жене Присяжному за такую программу! Одна радость работать с вами», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
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