Туктамышева — о турнире шоу-программ: было непривычно и волнительно выступать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления в турнире шоу-программ.

«Честно, было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это всё-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость. У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним или со мной что-то случится, но пара успешных репетиций отмели мои сомнения, но всё равно…

Однако, когда вышла на лёд и заиграла музыка, я позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом. Я очень полюбила эту программу и рада, что многим другим она тоже понравилась. Спасибо большое Илье Авербуху, Елене Масленниковой и Жене Присяжному за такую программу! Одна радость работать с вами», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.